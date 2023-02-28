大陸再放寬入境防疫要求，中國駐紐西蘭、馬來西亞、泰國等大使館相繼發出通知，表示根據新冠疫情形勢發展和便利人員往來需要，自3月1日起，允許搭乘自當地前往中國直飛航班人員，以快篩檢測替代核酸檢測（PCR）。

第一財經報導，在中國駐紐西蘭大使館昨日發布通知，允許搭乘自紐西蘭來華直飛航班人員以快篩檢測替代核酸檢測後，更多中國駐外使領館發布了相同的通知。

中國駐馬來西亞大使館也宣布，自3月1日起從馬來西亞赴華，可以以快篩檢測替代核酸檢測。

中國駐南非大使館的通知顯示，根據新冠疫情形勢發展和便利人員往來需要，自南非時間3月1日起，允許搭乘自南非赴華直飛航班人員以快篩檢測（包括用試劑盒自測）代替核酸檢測。

此外，還有中國駐柬埔寨、斯里蘭卡、泰國大使館、匈牙利領館也相繼發布了相同的通知。

據前述各大使館消息，旅客登機前48小時內進行核酸檢測或自行使用快篩進行檢測，結果陰性者可赴大陸，並進行線上申報。航空公司無需查驗登機前核酸檢測證明及快篩檢測結果。抵達口岸後，大陸海關將按照一定比例進行抽樣檢測，並對健康申報異常或出現發熱等症狀人員進行檢測。