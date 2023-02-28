「你叭X小！」 北投運將辣椒水噴貨車司機

58歲祝姓多元計程車運將，28日上午開車行經北投區明德路左轉時，不滿被後方42歲鄭姓貨車駕駛按喇叭，祝搖下車窗向對方嗆聲，雙方在路邊停車理論，祝不斷對鄭大吼「你叭X小啦！」最後大打出手，祝還拿辣椒水攻擊對方，雙方在警方趕來制止後互告傷害，全案偵辦中。

北投警方28日上午11時許獲報，明德街、西安街口有人打架，警方到場後發現祝、鄭2人仍在激烈拉扯，隨即將雙方制止、分開，並將受傷的2人送醫治療。

警方調查，祝男開車左轉時，不滿後方的貨車不斷按喇叭，搖下車窗回嗆，祝在鄭下車後，不斷質問對方在「叭X小」，引發鄭的不滿，最後兩人在街邊扭打，祝還拿辣椒水朝鄭噴灑。

2人送醫後仍氣憤難平，相互提出傷害告訴，警方依法受理後將他們分別送辦，北投警方也呼籲民眾開車時保持理性，不要因一時衝動引發事端，類似糾紛可撥打110，由警方到場排解為宜。