日本女歌手黑崎真音以演唱動畫歌曲走紅，2年前她曾在演唱會上突然暈倒緊急送醫，儘管事後有好好休養，但疑似身體狀況一直沒有很好；黑崎真音所屬經紀公司今（28日）發聲明，她在2月16日猝逝，原因是「慢性病惡化」，享年35歲。而黑崎真音葬禮只有近親參加，家屬希望默默送她離開。

黑崎真音的經紀公司今日在官網發聲明，她因為慢性病加重原因在16日猝逝，原本她還有新歌要發布，甚至拍攝的電影將上映，但都沒有機會了；公司表示，黑崎真音的家屬希望她能靜靜地離開，所以喪禮只有給近親參加。事情過了一段時間，才決定向粉絲公開這個悲訊。

據悉，黑崎真音在2021年9月18日晚間舉辦線上直播演唱會，當時唱到一半突然暈倒，活動緊急喊卡，嚇壞所有粉絲；事後經紀公司發聲解釋，黑崎真音昏倒主因被診斷為「硬膜外血腫」，手術後已無大礙。但黑崎真音為此靜養2個月，取消所有活動。

黑崎真音不走主流女歌手路線，她從2010年起憑著演唱電視動畫《學園默示錄》片尾曲正式出道，之後也有為《薄櫻鬼 黎明錄》、《灼眼的夏娜Ⅲ》、《噬血狂襲》等作品獻唱，過去還有來台灣演唱過，在這個派系的歌手中相當有人氣。