徐謀俊、陳奕、沈建宏、安于晴等藝人齊聚喝春酒。（達騰娛樂提供）

海王天璽、達騰娛樂、艾瑞克艾斯娛樂3間公司日前宣布策略聯盟，分別在台灣及大陸拓展業務。日前春酒餐敘上首次聚集旗下12位藝人，本想安排去日本旅遊的陳奕，遇到好久不見、前陣子被泰國警察勒索的國際新聞話題人物安于晴，便開玩笑地說：「我現在比較想去泰國，請Charlene（安的英文名）幫我好好推薦一下哪裡好玩。」安于晴回說：「泰國真的很好玩，尤其這麼久沒有到海外旅行，遇到任何事情要冷靜處理，然後旅遊不便險一定要保起來。」

之前為戲增肥到76公斤的沈建宏過年期間二次確診，讓他瘦了一大圈，大家看到他都說他瘦了，讓他很開心：「之前體重減到72公斤，這次二次確診食慾很不好，因次瘦到現在68公斤，有因禍得福的感覺，希望可以瘦到64公斤以前出唱片時的體重。」

剛從日本旅行回來的徐謀俊開心跟大家分享搭乘紅眼班機的經驗，還說剛好在東京下雪那天到迪士尼樂園遊玩，因為當天園區遊客不多，他完全不費力地搭到兩次「美女與野獸」設施，省下大筆快速通關券費用，讓眾人羨慕不已。

包括海王天璽徐謀俊、毛祁生、余科宏、安昊英，達騰娛樂沈建宏、張又瑋、葉泓毅、林煒傑、簡楨庭、安于晴、賴宥成，艾瑞克艾斯娛樂代表陳奕等12位藝人，都參加了這場餐敘。

徐謀俊的兩位師弟毛祁生、余科宏長年在大陸發展，因疫情關係已經3年沒有回台灣，兩人在過年前陸續回到台灣。與徐謀俊多年不見，徐謀俊說：「聽說你們現在混得很好，以後都要靠你們了，如果有機會一起拍電影就更好了。」

張又瑋去年接拍台視8點檔《美麗人生》，第一次拍8點檔讓張又瑋「壓力山大」，「不但拍攝的節奏很快，又是多個機位一起拍攝，如果出錯就要重新再來，劇本有時也是拍攝當天才拿到，一下要消化好幾頁的台詞，真的跟拍偶像劇差好多。」

林煒傑在這段期間服滿兵役，換另一位搭檔郭宇宸去當兵。雖然才短短4個月，林煒傑卻被說多了一股穩重男人的安全感。林煒傑說：「這次在馬祖服役是很難忘的經驗，休假的時候都是用搭船的方式從馬祖來回基隆，一趟10個小時一定要吃暈船藥。」