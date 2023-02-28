去年因為乾旱天氣，中國第一大淡水湖鄱陽湖的水域面積創下了歷史新低，縮小8成，部分河段甚至乾涸，水位一度跌破70多年來最低的7.1米，從夏季到冬季連著乾旱，引起生態與氣候專家的高度關注。不料才在去年底稍為下些雨之後，2月下旬又面臨新一波的乾旱，再次跌破極枯水位線。長期的趨勢顯示，鄱陽湖水位持續降低，中國內陸乾旱問題將愈來愈不樂觀。
《鳳凰網》報導，江西省水文監測中心消息，今年2月下旬以來，受江西5河來水減少及長江幹流水位轉退影響，鄱陽湖水位持續走低，星子站水位在27日8時跌至7.9米，再次跌破8米極枯水位線，發佈枯水藍色預警。
報導說，從去年江西遭遇夏秋冬3季連旱，鄱陽湖水位持續低於極枯水位線，直到本月11號降雨的影響下，星子站水位才突破極枯水位線，但是這一狀態僅維持半個月左右。
大陸水文部門分析，預計未來一段時期內，鄱陽湖水位仍將持續走低，沿岸相關單位及社會公眾應繼續做好低水位應對工作。
江西省水文監測中心的數據顯示，2月28日10時，星子站水位僅7.71米。在天氣方面，江西氣象官方微博表示，今天雖然中北部地區有雨水活動，但未來5天江西大部分地區氣溫將迎來回暖。
文章來源：最大淡水湖鄱陽湖再度跌破極枯水位線
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