去年因為乾旱天氣，中國第一大淡水湖鄱陽湖的水域面積創下了歷史新低，縮小8成，部分河段甚至乾涸，水位一度跌破70多年來最低的7.1米，從夏季到冬季連著乾旱，引起生態與氣候專家的高度關注。不料才在去年底稍為下些雨之後，2月下旬又面臨新一波的乾旱，再次跌破極枯水位線。長期的趨勢顯示，鄱陽湖水位持續降低，中國內陸乾旱問題將愈來愈不樂觀。

《鳳凰網》報導，江西省水文監測中心消息，今年2月下旬以來，受江西5河來水減少及長江幹流水位轉退影響，鄱陽湖水位持續走低，星子站水位在27日8時跌至7.9米，再次跌破8米極枯水位線，發佈枯水藍色預警。

去年乾旱天氣讓中國第一大淡水湖鄱陽湖的水域面積創下了歷史新低，縮小8成，部分河段甚至乾涸（圖），水位跌破70多年來最低的7.1米。（圖／中新社）

報導說，從去年江西遭遇夏秋冬3季連旱，鄱陽湖水位持續低於極枯水位線，直到本月11號降雨的影響下，星子站水位才突破極枯水位線，但是這一狀態僅維持半個月左右。

大陸水文部門分析，預計未來一段時期內，鄱陽湖水位仍將持續走低，沿岸相關單位及社會公眾應繼續做好低水位應對工作。

江西省水文監測中心的數據顯示，2月28日10時，星子站水位僅7.71米。在天氣方面，江西氣象官方微博表示，今天雖然中北部地區有雨水活動，但未來5天江西大部分地區氣溫將迎來回暖。