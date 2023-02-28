宏達電董事長王雪紅第四次應邀擔任世界行動通訊大會(MWC)專題演講嘉賓，今（28）日她再次出席專題演講，講題為「Is it time for co-creation？ ／ 協同合作將是決定虛實整合新世界的成功關鍵？」全球頂尖科技代表包括諾基亞總裁暨執行長佩卡•隆德馬克、新加坡電信執行長袁坤滿、韓國電信執行長顧炫武與義大利電信執行長彼得羅•拉布莉歐拉也對此議題提出看法。

王雪紅表示，過去三年，大家都因為疫情經歷互動方式的範式轉變。但多年來她依然深信用人文結合科技，可以釋放人類的無窮的想像力，從最根本基礎上永遠改變人們在世界上交流和互動的方式。未來需要一種全新的思維模式，以消費者為中心的創新和突破性的5G科技更需要積極的跨界協同合作，才能為持續成長的終端使用者提供最先進的服務、為企業展開新的契機，這不僅可以創造令人興奮的全新體驗，同時也塑造人類和科技的未來。

她更進一步表示這適用在全球各地的消費者和政策制定者之間，更可以一起釋放元宇宙和 XR 技術的全部潛力，為人類創造一個真正身臨其境和包容的數位世界。首先，必須確保人們能夠快速、輕鬆地得到豐富完整的消費者和企業體驗，更重要的是盡最大努力呈現積極的體驗，以開放和安全的方式支持共同創作者社區。透過 HTC VIVE，更建立虛擬實境和業界標準，在 2015 年推出 VIVE 時，連接速度還不夠快，無法提供高保真無線 VR，因此，PC VR 提供了當時最好的體驗。隨著 5G 和未來 6G 的到來，將為人們提供更快、連接更緊密的無線體驗。時至今日，由於技術突破的融合，XR 硬件可以真正支援 VIVE和VIVERSE，讓大家在各領域實現協同合作。

王雪紅再次提到合作夥伴Surgical Theater和虛擬實境的技術整合，創建了獨特的解剖結構和腫瘤的 360 度 XR 模型，快速的幫助醫療團隊為病人的治療做出明智的決定。耶魯大學醫學院的研究發現受過 VR 培訓的外科醫生的速度提高了 29％與錯誤減少了 6 倍。她更相信透過協同合作創造的不僅僅是技術，更是建立於社區和社會的重要性。然而，在打造這個前瞻性的社會前，科技必須先將用戶的隱私、安全和顧慮放在首位，特別在 AI 浪潮剛剛到來的時候，我們必須學習來自Web 2 時代的諸多案例，具體來說，圍繞道德，內容節制和社交策展，以改善互聯的元宇宙。

最後她也分享關於協同合作的想法，包括行業industry、使用者、公共政策和文化四個層面。透過協同合作，我們也擴大進入我們的文化機構和藝術的機會，所以我們在 2017 年創建了 VIVE Arts。2019 年初，Orange 發起了一個項目，邀請 VIVE Arts 保護法國文化遺產，而這些文化遺產的重要性遠超我們的想像。該項目始於 VIVE Arts、巴黎市、巴黎聖母院、Orange 之間的合作以及我們的內容合作夥伴 Emissive，以創新技術保存世界上任何地方最重要的建築之一。它將允許任何人在 VR 中體驗巴黎聖母院，而無需前往巴黎。