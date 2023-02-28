35歲華視正妹主播宋燕旻擁有一張美麗臉蛋，還有傲人E罩杯，流利的口條和優質形象讓她收獲不少粉絲支持，她去年12月發生嚴重車禍，導致需要暫停工作在家休養，向觀眾請假一段時間，近日她接受採訪表示因車禍臉上和手上都留了疤，但她絲毫不在意，樂觀面對的心態讓人佩服。

根據《聯合新聞網》報導，宋燕閔當時正臉著地臉部毀容，臉和手都留下疤痕，她表示不在意傷疤，認為沒有傷到腦部是不幸中的大幸，面對意外她積極看醫生治療，同時也直言「我此生再也不會騎腳踏車。」

宋燕旻12月在臉書透露發生嚴重車禍，需要住院休養至少兩周，因此會找其他主播代班，過去十幾天後，她才公布送醫照片，並解釋她與丈夫在家附近騎腳踏車，經過一個很長的下坡時腳踏車失速導致自摔，宋燕旻頭撞到地面後就失去意識，有路人發現後幫忙叫了救護車，她公開傷勢「腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血（好像是這個病名，總之是三種腦出血）、左側眼眶骨折骨裂、左側顴骨骨折骨裂、雙手擦挫傷、左腳擦傷」。

她解釋一開始沒有公開，是因為不想讓父母和公婆擔心，宋燕旻也感謝停下來幫忙的路人，表示希望能聯絡上對方，親自感謝對方的幫助，她透露這次意外身邊很多同事與好友都伸出援手，同時感謝林口長庚的醫療團隊；而宋燕旻老公柯孟融也因為意外將十字韌帶摔斷，「你沒有怪我，反而叫我不要自責，我臉毀了你每天幫我換藥安慰我臉腫的很可愛，一直幫我問醫生怕我留疤，深夜怕我腦部有狀況到處打電話給不認識的人」，而宋燕旻經過53天的休養，目前已經重回主播台，讓不少粉絲欣慰。