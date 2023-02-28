韓團「Super Junior」主唱成員藝聲於上個月發行個人出道7年來的首張正規專輯，登上20國iTunes專輯排行榜冠軍，刷新自身首週專輯銷售紀錄，僅1個月的時間藝聲便帶著特別版專輯《Floral Sense》再次回歸，令粉絲十分驚喜。專輯公開後登上10國iTunes專輯排行榜冠軍，專輯首日銷售量也寫下韓國HANTEO唱片銷售排行榜日榜第一名的紀錄。

主打歌〈Floral Sense〉內容以花為喻，在快要崩潰的生活中，花仍照感覺向著太陽和水生長並綻放，是首講述關於愛情的獨立流行風格歌曲，由前作主打曲〈Small Things〉的製作人Kim Daniel擔任製作，邀請到公司所屬女團後輩「aespa」成員Winter參與配唱，這是Winter出道以來的首度配唱處女作，也是藝聲與Winter的首次合唱，2人充滿魅力的歌聲更加有說服力地傳達歌曲內容。

藝聲首張正規專輯特別版《Floral Sense》已在台同步數位發行。