國民黨台北市議員徐巧芯今(28日)上《夜光家族》節目受訪，被主持人光禹逼問世代交替議題。徐巧芯舉藍營新科立委王鴻薇為例，王鴻薇檢舉林智堅新竹論文抄襲案，她就去檢舉林智堅台大論文抄襲案；當王鴻薇為了張淑娟與周玉蔻對嗆，她隔天就去登「支持周玉蔻就是支持陳時中」的看板。沒有競爭的團體就會變弱，她也跟費鴻泰比賽誰監督執政黨的力道大，就像鯰魚效應激活國民黨的活力，無論最後誰上都是好事。

「我舉一個例子，就是2022年我跟王鴻薇。」徐巧芯回答光禹逼問世代交替議題表示，她們兩人是同選區的議員，大家知道同選區的議員競爭非常激烈，大家都想當第一名，誰不想當第一名？所以黨內有時候會殺得刀刀見骨，「可是2022年，我們做了一個不同的選擇。」

徐巧芯指出，就是王鴻薇她會打一些議題，自己也會打一些議題，可是她們是互相在對方的議題上面，再找新的議題去揭露民進黨的問題。舉例來講，王鴻薇去檢舉了林智堅中華大學論文抄襲竹科報告案，自己就去檢舉台大的學倫案，最後林智堅的兩個論文、學位都被撤銷了。

「另外，她跟周玉蔻的畫面，大家都還記憶猶新嘛！」徐巧芯提到，吵架的畫面，大家印象非常深刻。她做了這件事情之後，自己隔天就去在台北的各大街頭登了看板，就說支持周玉蔻等於支持陳時中，這樣的一個政治上的攻防。所以她們不對打，可是是在互相競爭的，就是在比賽說，誰監督現在的執政黨的力道比較大，或許就能夠得到比較多的支持跟選票。

徐巧芯強調，所以這樣的競爭，並不需要在黨內互相攻擊，它是路線主張以及議題能力的不同，交給大家去做選擇。那最後結果也很好，在選區裡面自己拿到第一高票，王鴻薇拿到第二高票，票數也沒有差很多。王鴻薇的家住在北松山，後來她去補選立法委員，也順利當選。「過程中我也去幫助她，這就是我心裡看到的良性競爭。」因為在一間公司、學校、團體裡面，只要沒有競爭，它就會慢慢地變弱！

「一個池子裡面都沒有鯰魚放進去，都不動，就像一攤死水一樣，怎麼可能得到民眾的支持喜歡認同呢？」徐巧芯直言，所以這次她參加黨內初選後，也看到費鴻泰開始上一些節目，表態表現變得更積極，這就是激活了整個國民黨的活力，無論最後誰選上與否，都是對國民黨的好事。