首批36萬顆澳洲雞蛋抵台。（農委會提供）

農委會透過短期專案進口500萬顆蛋來舒緩缺蛋問題，目前首批由澳洲進口的36萬殼蛋已抵運抵台灣，農委會表示，將持續向加工業者調度雞蛋並積極協調蛋商橫向調度，呼籲民眾不要搶購及囤積雞蛋。

農委會表示，近期因氣候低溫、疫病持續影響造成雞蛋產量減少，又寡產逾齡母雞偏多，加上農曆年節蛋雞場調節生產，造成換羽雞隻數量增加，目前雞蛋每日供應量約11萬2000箱，因此農委會啟動短期專案進口，透過國外進口雞蛋來補充國內短期缺口，不會影響國內市場價格。

農委會指出，進口雞蛋將透過「進口補足加工、加工釋出消費」方式，將進口雞蛋提供加工業者使用，另從加工業者端釋出國產雞蛋，以滿足通路端消費者購買國產雞蛋的需求。

另為確保國產雞蛋穩定供應，中長期措施則要加速逾齡寡產母雞群淘汰更新，但近來種禽進口亦受到國際禽流感影響，農委會自去年已協助蛋種雞業者辦理進口蛋種雛雞，原進口23萬隻增加為26萬隻，於本年再增為進口30萬隻，預計今年雛雞生產可達2500萬隻以上，待飼養後可投入日後雞蛋生產。

農委會表示，另外也將獎勵蛋中雞增養更新產蛋雞群提升生產效率，投入補助更新傳統禽舍等措施，強化蛋雞產業生產韌性，也將持續密切監控產銷供需動態及進口雞蛋，提高國內雞蛋庫存量與調配能力，以穩定國內消費需求及平穩蛋價。