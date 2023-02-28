每年228假期在台北小巨蛋舉辦的國標舞亞巡賽台北公開賽，因為新冠肺炎疫情相隔3年終於復辦，吸引來自全世界30個國家及地區總共910位國標舞高手共襄盛舉，世界排名前24強的頂尖國標舞者亦自費前來角逐世界冠軍，現場更有數千位熱情觀眾親臨小巨蛋參與盛會。

國標舞亞巡賽台北公開賽由台北市政府體育局及中華民國國際運動舞蹈發展協會共同主辦，國標舞亞巡賽為世界積分賽，是世界唯一的國標舞巡迴賽，擁有世界冠軍級評審，並提供將近300萬台幣高額獎金，有來自30個國家及地區，近千位選手同台較競，其中包括代表美國的職業拉丁舞世界冠軍巴格（Troels Bager）／潔莉艾柯娃（Ina Jeliazkova），以及職業摩登舞世界冠軍柯蘭托尼（Valerio Colantoni）／戴咪德娃（Anna Demidova）。

比賽從早上8點開放入場，至下午陸續開始進行國際組初賽，晚間再由世界職業公開摩登組與拉丁組決賽，及今年首創的6對世界巨星秀壓軸，讓整場賽事達到最高潮，台灣選手也留下優異好成績，陳建伸／陳妍均、施宇駿／古東玉進入亞洲職業公開摩登組決賽，余淯謙／游舒婷、陳楊奕／高聖妏成功挑戰進入亞洲職業公開拉丁組決賽，陳楊奕／高聖玟在去年的會前賽第一次搭檔，如今兩人搭檔滿一周年，本次亞巡賽挑戰亞洲職業公開拉丁組，陳楊奕與高聖玟表示：「這次雖獲得了第13名，但已是兩人首次轉職業組的一份肯定。這次比賽之後將在5月前往英國的黑池舞蹈節，帶著本次轉職業的首次經驗，往更高等級的世界國標舞職業賽事挑戰。」

青少年雙人全能摩登組冠軍選手陳柏澄／黃子盈表示：「有別於出國比賽的緊張感，在台灣比賽更有安全感，也更相信自己能在比賽中有好表現。」兩人將於4月前往英國參加青少年黑池舞蹈節，繼續挑戰國際賽事。

另一組寶島選手李瑾曄／許妤謙拿下亞洲業餘公開摩登組第5名，表示看到許多國外選手非常興奮，並且能與自己心目中的偶像同舞競技十分開心，已於賽後開始期待明年的國標舞亞巡賽。