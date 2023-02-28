由於迎風面的水氣稍增，明（1）日東半部地區及大台北山區有零星降雨，晚間冷空氣逐漸南下，後天（2日）北部及東半部天氣明顯轉涼。氣象局表示，本周有兩波東北季風，周五（3日）空曠或近山區平地有局部10度以下氣溫發生機率。

氣象局指出，明天各地多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有零星降雨的機會；溫度方面，台南以北及東北部低溫約13到15度，高屏及花東低溫16到18度，北部、中部沿海高溫約20到22度，其他地方高溫24到26度，南部內陸地區有機會29、30度，相當溫暖舒適，西半部及東北部日夜溫差大，明晚起冷空氣逐漸南下，到了後天北部及東半部天氣明顯轉涼。

氣象局說明未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周四（2日）東北季風或大陸冷氣團影響，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部天氣偏冷，高溫16到18度，其他地區早晚也冷；周五（3日）水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部地區零星短暫雨，其他地區多雲到晴，清晨東北季風或大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北及東北部低溫13、14度，其他地區15、16度，空曠或近山區平地更低，有局部10度以下氣溫發生機率，白天起冷空氣減弱，北部及東北部白天氣溫略回升，中南部日夜溫差大。

周六（4日）東北季風再增強，水氣稍增，東半部地區有局部短暫雨，北部地區零星短暫雨，其他地區多雲到晴，西半部清晨低溫約13、14度，花東約16、17度；下周日、下周一東北季風及輻射冷卻影響，各地晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，西半部、東北部最低溫約12至14度，花東約16、17度；下周二（7日）東北季風減弱，各地晴到多雲，白天氣溫回升；下周三至下周五（8至10日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。