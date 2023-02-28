何超儀換上12種風格的服裝，展現不同的人格。（PRESTIGE提供）

已故「賭王」何鴻燊之女何超儀近年來在好萊塢表現亮眼，與老公陳子聰成立的852電影公司也投資、製作不少香港獨立電影，不僅在疫情期間交出4部電影作品，疫情之後還有4部作品計畫將在下個月的香港國際影視展（FILMART）宣布，傑出的表現受到時尚媒體《PRESTIGE》的關注，找來好萊塢多位造型、服裝大師操刀，為她打造12種造型拍攝沙龍照，前衛、性感又美艷，讓粉絲驚呼：「太美！」

此次何超儀換上12套不同的服裝造型，也入戲切換成12種不同的人格特質，時而是性感冷豔的搖滾女王，時而是雍容華貴的女王，時而是充滿科技感的未來女神，時而又是漫畫大眼少女，根本是百變女王。12套服裝皆自法國空運到香港，出自近年來在全球炙手可熱的時裝設計師之手，負責統籌拍攝工作則是好萊塢華裔造型大師吳吉倫（Alvin Goh），攝影、化妝及髮型團隊則是特別由新加坡飛來共同完成製作。

最令人驚艷的是封面照片，何超儀穿上一身未來科技感的馬甲服裝，搭配羽毛狀展開的白裙，露出性感香肩，前衛、性感又夢幻，服裝由深得女神卡卡喜愛的荷蘭鬼才時裝設計師艾里斯范荷本（Iris van Herpen）設計，羽毛狀白裙特別訂做，全球僅此一件，何超儀是首位穿上的亞洲明星，她形容服裝一穿上非常入戲，像是「立刻著魔般地進入角色狀態」，甚至拍完還捨不得脫離角色。

訪問當中，何超儀除了分享這些年的創作理念，也罕見談起與家中兄弟姐妹的關係。她坦言：「我覺得Pansy （何超瓊）及Lawrence （何猶龍）會明白我在做什麼，但Daisy （何超鳳）及Maisy （何超蕸）總會用很實際的角度來看待我的工作，就好像她們會說：『OK，妳玩夠了沒有？妳有夢想，現在你的夢想工作也成功了，是時候跟妳的工作說再見，因為妳不賺錢。」

何超儀深知有時候一部電影需要很長一段時間才能回收所有資金，這些並不是身價上億的企業家姊姊何超鳳、何超蕸喜歡的商業模式。她坦言：「聽完這些話，有些壓力，但我會堅持我的方向，因為這是除了結婚、家庭、朋友之外，唯一能讓我快樂的事情。」她打趣笑說：「這大概也是我最擅長做的事情了，你不會看到我在辦公室裡工作的，對吧？」

至於歌手、演員或是投資人最喜歡哪一個角色？何超儀笑回：「好吧，我討厭當投資人，我討厭當製片人，時常讓我瘋掉！」隨後，她解釋：「但我必須這麼做，當你是歌手或是演員時，只要對自己負責，但當你成為製片人時，你就要為別人的錢負責！」她坦言，很喜歡團隊合作的感覺，「我很喜歡和人一起工作，我也喜歡活在當下，這就是我為什麼無法決定我更喜歡唱歌還是表演。」

何超儀持續為電影夢想而前進，下個月不僅要赴馬來西亞為主演的好萊塢新片《Edge of the world》上映進行宣傳，還要在香港國際影視展參加活動，852電影公司將在現場設攤，何超儀將宣布3部香港獨立電影及1部好萊塢電影的全新計畫，並親自向來自世界各地的電影發行商、投資者介紹自己監製及製作的電影，她也期待有機會帶新作品與台灣粉絲見面。