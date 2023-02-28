民進黨年輕支持者嚴重流失，民進黨主席賴清德傳出3月將啟動「青年對話行動」，由前民進黨祕書長羅文嘉及民進黨立委洪申翰負責操盤，賴陣營日前已先邀請20名KOL參與討論，了解各領域的建言，未來將分赴各地與青年面對面對話，以擘畫青年政策白皮書。

民進黨中常會敲定，總統初選將在3月13日至17日登記，預計在4月12日公告提名名單，若初選只有賴清德1人登記，最快3月17日就會知道人選。

不過台灣民意基金會日前公布2024總統大選民調，從年齡層看，20至34歲族群由民眾黨主席柯文哲獨領風騷，獲三成七支持，侯友宜二成一，賴清德最低，只有一成九，顯示過去民進黨最大支持力量的年輕族群選票嚴重流失。

為喚回年輕人的支持，賴陣營2月中找來20名KOL討論，了解各領域對青年行動的建言，並傳出3月起將為賴清德安排一連串與青年對話，以及參與球評及一日店長等活動，由羅文嘉和洪申翰負責規畫。

對此，賴陣營幕僚表示，目前確實有在做與青年有關的活動規畫，不過賴清德過去就一直有相關的行程，只是未來會加強一些與青年更有互動的作法，並增加行程的安排，至於具體的方式，目前還在討論，若有定案會公開說明。