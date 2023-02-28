朴珍榮抽了多位粉絲上台與他近距離互動。（HALO Company ／希林國際提供）

朴珍榮除了演唱個人專輯中的歌曲外，也不忘表演GOT7夯曲。（HALO Company ／希林國際提供）

韓國男團「GOT7」成員朴珍榮首次以個人姿態造訪寶島，今（28日）在新北宏匯廣場8樓的Zepp New Taipei一連舉辦2場見面會，吸引共2000名鳥寶寶（官方粉絲名）到場朝聖，開場他帶來出道10年推出的首張個人專輯主打歌〈Cotton Candy〉，並誠意十足地用中文打招呼：「台灣的粉絲朋友們，我是你們的朋友珍榮，謝謝。」

朴珍榮不只擁有好歌喉、好舞技，演技也相當精湛，從《Dream High 2》、《藍色海洋的傳說》到《惡魔法官》等夯劇都能看到他的身影，近期則忙著與盧正義拍攝電視劇《魔女》。而去年他靠《柔美的細胞小將2》中的暖男形象圈粉無數，朴珍榮自曝，最近腦海中幾乎都被嘴饞和健康細胞佔據，飯跟保健食品都吃很多，活動前一天抵台，他也把握時間逛士林夜市品嘗台灣小吃。

活動上，朴珍榮也抽了多位粉絲上台與他近距離互動，聽到粉絲告白「我很喜歡你」，他便嘴甜用中文回「我也想你」，更摟著粉絲的肩比YA、臉貼臉比愛心合照，還不忘主動獻上擁抱，粉絲福利做超足，其中有位粉絲表示想看他裝可愛，朴珍榮竟撒嬌大喊賣座台片《關於我和鬼變成家人的那件事》中林柏宏的口頭禪「不敢相信」，讓台下粉絲又驚又喜。

接著他又抽了6位在2月27至29日生日的粉絲上台幫他們完成願望，有位粉絲表示想看GOT7全體來台灣開演唱會，朴珍榮立刻回「我也想」，活動尾聲更一一唱名其他6名成員，向粉絲約定「你們會等我嗎？我們一定會回來」，而今也是他今年入伍前最後一次訪台，聽到粉絲喊「希望你當兵順利」，他也暖回「今天玩得開心嗎？我真的不想結束，要說再見了，我會好好地回來，大家不用擔心」。他明離台，班機不公開。