警消獲報趕抵現場後，趕緊合力將毛翁救出，雖然他救出時全身僅多處擦挫傷，但已意識模糊，趕緊送往醫院急救。(黃敬文翻攝)

新北市蘆洲73歲毛姓老翁今(28)日下午經過自家社區的地下停車場出入車道時，因不明原因路倒在車道上，結果遭到一輛要駛入停車場的汽車輾過，警消獲報趕抵現場將他救出時已意識模糊，目前緊急送往醫院急救。

這起離奇車禍發生在今天下午4時許，據了解，當時毛姓老翁離開日照中心後，疑似邊散步邊返回位在長榮路一帶的社區住處，在經過該社區地下停車場的進出車道時，因不明原因突然路倒，結果直接橫躺在車道上。

結果約4分鐘後，72歲的賴姓老婦駕駛一輛紅色轎車欲駛進地下停車場，但疑似視線死角，沒發現毛翁躺在車道上，竟直接將其輾過拖行，這時賴婦才發現輾到人，嚇傻的她趕緊報警求救。

警消獲報趕抵現場後，趕緊合力將毛翁救出，雖然他救出時全身僅多處擦挫傷，但已意識模糊，趕緊送往醫院急救；由於肇事地點屬社區土地，後續民事部分仍有待賴婦與毛翁的家屬協商，詳細肇事原因仍有待釐清。