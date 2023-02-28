中央紀委國家監委網站2月28日消息，中共中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、北京市監委消息，中國銀行業協會副祕書長郭三野涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查；經北京市監委指定管轄，大興區監委對其監察調查。

官方簡歷顯示，郭三野，男，漢族，1970年2月出生，湖北浠水人，1993年1月加入中國共產黨，1995年7月參加工作，碩士研究生學歷。

1995年7月至2007年12月，歷任東風創普專用汽車有限公司管理部副部長，中國對外建設總公司企業管理部處長，中外建華誠城市建設有限公司董事、總經濟師、副總經理；2007年12月至2008年12月，任中國銀行業協會教育培訓部主任；2008年12月至今，任中國銀行業協會副祕書長（期間：2013年5月，兼任東方銀行業高級管理人員研修院院務總監，2015年5月至今，兼任東方銀行業高級管理人員研修院副院長兼院務總監）。