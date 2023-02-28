一名網友日前偷偷晚上從台中搭車到台北，想幫女友搬家，也給對方一個驚喜，但到對方家樓下時撞見房東，房東卻爆出經常看見女方帶一名男子回家，他後來果然撞見女友與另名男子走出房間，崩潰說「我以為這種狗血的劇情不會在我身上發生，殊不知我卻異常冷靜，面對這種綠光罩頂事情」。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他的女友日前要搬家，雖然只是搬到隔壁房間，女友也沒有太多、太重的東西，他還是特意從台中偷偷趕到台北，想幫忙女友搬，順便給個驚喜，當時他一到租屋處樓下撞見房東，房東馬上唸唸有詞說「啊，害啊，慘了，死啊死啊」，房東向他坦承常看見女友帶另一個男生回家，要他不要惹事、冷靜一點。

原PO後來在樓下打給女友問對方是一個人搬家嗎，女友回應「對啊…房東在樓下，我要準備下樓跟他拿新房間的鑰匙」，掛電話原PO就看到一名男子從女友家門走出來，對方看到他趕緊慌張戴起口罩，女友也發現到他說「你怎麼出現在這裡」並跟著對方離開。

女友後來打電話說腦袋成現呆滯，原PO說「不是信誓旦旦的跟我說已經沒和他聯絡了嗎？」說完就轉身離開，把女友家的鑰匙丟到草叢；其他網友留言「老天要你及時止損，還好沒結婚，拍拍」、「這就是沒事不要太多驚喜，通常都變成驚嚇比較多」、「悲劇大多由驚喜開始」。