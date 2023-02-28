詐騙手法日新月異，蘆洲警分局為加強反詐騙宣導，不僅228連假最後一日前往熱門景點展開防詐宣導，還跟直播拍賣主合作透過網路進行宣導，可謂是使盡渾身解數也要把防詐觀念推廣出去。

蘆洲分局各派出所把握228連假的最後時間，前往轄內親子最愛去的夾零食店「熊嗨星樂園」，讓針對青年及孩子製作最有可能遇到的求職詐騙，趁民眾在遊玩時進行相關宣導，也前進八里渡船頭步行宣導，趁著今日有許多親子活動，讓反詐教育從小做起。

另外蘆洲分局也從網路出擊，由三民派出所的警官范竣綱及女警賴品慈一同擔綱演出，留言關鍵字「一聽二掛三查證」即可獲得香甜好吃的麝香葡萄，更請正妹女警現場品嘗展現親民風格，直播反應熱烈，網友紛紛留言「女警都好漂亮」、「跪求女警電話諮詢詐騙」，還有網友留言要男警不要一直吃鳳梨，也成為另類亮點。

蘆洲分局指出，為持續宣導民眾識別詐騙類型，提升反詐知識，避免財產損失，將持續利用各種人潮聚集場合或者民眾網路收看媒介加強宣導，擴大宣導效益，強化目前重點工作「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，保重民眾安居樂業的權利。