俄國女高音安娜．涅翠柯（Anna Netrebko）3月初要來台灣演出，由於她過去曾被質疑是親近普丁派，在烏俄戰爭延燒的狀態下，她的政治立場也連帶影響她的邀演行程。國家交響樂團（NSO）今（28）日傍晚也發聲明指出，基於安全考量，取消舉辦音樂會，而台灣烏克蘭陣線晚間也表示，「誠摯感謝台灣NSO國家交響樂團，迅速取消安娜涅翠布柯的台北演出，展現對各界訴求的諒解與支持」。

臉書粉專《台灣烏克蘭陣線 Taiwan Stands With Ukraine》今日在臉書上表示，「台灣烏克蘭陣線誠摯感謝台灣國家交響樂團迅速取消安娜．涅翠柯的台北演出，展現對各界訴求的諒解與支持」，該粉專更提及，「當數百萬的烏克蘭人民仍在俄羅斯的武力入侵下遭受苦難，台灣屢次採取行動站在光明的一方，紓緩了烏克蘭人民的傷痛」。

而日前在台韓裔烏克蘭人、同時也是臉書粉專《烏克蘭之聲Ukrainian Voices》的發起人申武松（Oleksandr Shyn）27日也在推特表示，「身為普丁友人和侵略戰爭辯護者的涅翠布柯，能來台表演並獲利，令人感到沮喪」，同時申武松也呼籲，國家交響樂團不該與延續普丁種族滅絕、擴張主義戰爭的人有任何連結。