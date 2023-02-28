2024總統大選的時間越來越近，藍、綠兩黨派出的候選人成為各界關注的焦點。民進黨方面黨主席賴清德定於一尊似乎已成定局，但藍營方面，新北市長侯友宜卻遲遲未對挑戰總統大位做出表態。前立委郭正亮今（28）日表示，會影響侯友宜表態時間只有兩點，一是賴清德民調起來；二是想讓郭台銘在黨內初選自己退場。

郭正亮今日在網路直播節目中指出，新北市議會4月會開議，接下來馬上就是為期兩個月的總質詢，侯友宜極有可能到總質詢結束才會表態。他也分析，賴清德馬上就要進行黨內初選登記，如果沒有人跟他選，快的話3月25日就會確定披綠袍參戰，到時候一定會全國走透透，當賴清德民調開始往上衝、造成壓力的時候，侯友宜才有可能提早表態。

另外郭正亮也認為，侯友宜是滿固執的一個人，想讓郭台銘自己退場，只要沒有一個像郭的對手，藍營就會集中支持他。但他也分析，侯友宜有一個問題，跟總統蔡英文、賴清德一樣，就是只會打順風仗，台灣政壇會打逆風仗的只有陳水扁。侯、蔡、賴三個人都不是很會選舉、逆流而上的人。

郭正亮示警，國民黨真的不能把賴清德類比成前衛福部長陳時中，因為賴清德可以匯聚的能量遠遠超過陳時中。至於民眾黨的主席柯文哲，他表示，美國人不認為會當選，即便4月去美國，也只能見到智庫跟前官員，且不會有太多的新聞曝光。