台北市長蔣萬安今（28）日下午出席228紀念活動時，遭抗議民眾嗆聲「殺人兇手」，蔣隨後再度致歉。台北市議員詹為元還原當時現場狀況，蔣萬安才剛上台，抗議團體就高喊著要蔣萬安道歉。他質疑，這群人是真的希望社會和解嗎？為什麼連讓蔣說話的機會都不給？

詹為元今日在臉書上表示，台北市政府主辦的二二八追思活動，受害家屬基本都克制自己悲傷的情緒，在活動中追憶過往親人並試著撫平傷痕。但有少數抗議團體高喊著要蔣萬安道歉，並從四面八方衝上台去要制止蔣萬安的講話。然而此時的蔣萬安，才發言不到一分鐘。

對於抗議者的行為，詹為元不解，「如果你真心希望透過蔣萬安的道歉想達到社會的和解，那為什麼？你們連讓他講話的機會都不給？」據了解，抗議團體自稱由大學生所組成，名字叫做「無力者」。他們主張，二二八事件檔案迄今許多未被公開，蔣萬安身為蔣家後代，必須負起責任公開真相。

對於這場抗議風波，蔣萬安則回應，身為台北市長，他未來會責成市府團隊，針對二二八事件相關的歷史資料、素材等等加以挖掘搜尋，同時也盡全力給與生活有需要的二二八家屬幫助。此外，他也強調「台灣是一個民主多元的社會，每一種聲音我們都尊重」。