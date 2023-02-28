美國資深女星寇特妮考克斯（Courteney Cox）因出演長壽喜劇《六人行》出名，她在劇中飾演廚師莫妮卡，將角色特質發揮得淋漓盡致，令觀眾留下深刻印象，近年她仍活躍在螢光幕前，昨（27日）她在洛杉磯星光大道上舉行活動，《六人行》中的兩位好友特意前來支持。

美劇《六人行》女性主角寇特妮考克斯、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Anniston）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）三人各有特色，不僅戲裡是好姊妹，戲外也是很好的朋友，日前寇特妮獲得好萊塢星光大道的肯定，將增設一顆她專屬的星星在大道上，頒獎典禮上珍妮佛安妮斯頓和麗莎庫卓現身力挺好友，三人合體的畫面引起外界熱議。

珍妮佛接受採訪表示寇特妮是個包容、熱情、有愛心的人，提到第一次見到她時很緊張，當時寇特妮比其他演員名氣大，珍妮佛直言是寇特妮的超級粉絲，麗莎也開玩笑稱寇特妮是演員陣容中唯一出名的人，麗莎也透露《六人行》的大家一起經歷了很多，這些年都會互相支持對方。

珍妮佛在Instagram曬出三人合照，她們更在台上緊緊擁抱，和過去《六人行》中的畫面相似，令外界感動，珍妮佛寫下：「今天為我們的女孩寇特妮感到驕傲，我的心和靈魂的每一盎司都在愛著她們，麗莎和我為寇特妮超棒的成就感到高興」。該貼文獲得513萬人按讚，瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）在留言祝賀稱讚「恭喜，當之無愧」。