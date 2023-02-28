國民黨台北市議員徐巧芯今(28日)上《夜光家族》節目受訪，談到綠色執政下社會的寒蟬效應氛圍，連PO出買不到蛋照片的民眾都可能被網軍出征。所以她潛伏在綠營側翼群組裡，看到有問題的內容就記錄下來，讓大家知道側翼網軍是怎麼運作。她也請曾被網軍出征霸凌的人不用怕，因為來出征的可能是機器人，或一群人其實只是一個人，她會把真相都揭露。主持人光禹直讚還好有徐巧芯這樣敢言，快意恩仇真是太棒了。

徐巧芯表示，網軍跟側翼是這樣，如果你們只是在講自己的好話，沒有去造謠抹黑出征別人，只是像發言人的角色去幫政府解釋，那沒有關係。可是這幾年看到太多的是，很多民眾面對事情不敢發聲說話，以最近的例子來說就是蛋。很多人在家附近買不到茶葉蛋，他把照片PO上臉書，會引起其他不知道從哪來的網友對他攻擊，他們就不敢講了。像這種讓人家不敢說話的風格，在以前國民黨執政時期是沒有的。

徐巧芯提到，以前國民黨哪裡不好，每個人都在罵，綠的也罵藍的也罵。可是曾幾何時到了民進黨執政，很多人連罵都不敢罵，其中一個原因就是這些側翼網軍，他會以一個人的身分烙很多人來，或是他假扮成很多的人，讓大家覺得有寒蟬效應，就不敢說話了。「那我們作為政治人物，本來就要幫助弱者！」這些不敢說話的人，他們心中是有火的、有憤怒的，但是他們現在不敢發言，就要由民代代為來做這件事情。

「我的問政風格比較不講武德，沒有人會像我這樣子，潛伏在一個群組裡面，每天看！」徐巧芯指出，自己第一時間加入的時候，還邀了幾個政媒圈的朋友一起加入，他們很多人兩天就退出了，因為太吵了，內容太多了。但自己就鍥而不捨在那邊參加半年一年，然後看到有問題的內容就先記錄起來。不見得會馬上丟出來，但會做記錄，會記得那個東西在哪裡，等到有一天覺得差不了，就會把東西全部拋出來，讓大家知道這些側翼網軍是怎麼運作的。

「所以也讓被霸凌的人不用怕！你在網路上如果曾經被出征，你不用怕！」徐巧芯強調，因為來跟你出征的那100個人，可能就是機器人，那100個人可能只代表1個人，可能根本就是同一個群組的。所以你不要怕，你沒有做錯什麼，你不用難過，不用傷心，「因為，我會把真相告訴你！」

光禹聽了表示，連館長都氣炸了，他以前罵國民黨沒事，現在罵民進黨就被出征罵到翻，這既視感太強烈。直呼「所以有徐巧芯這樣子快意恩仇，真是太棒了，還好有妳這樣子敢言！」