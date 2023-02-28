阿富汗塔利班發言人稍早宣布他們在首都喀布爾殺死了伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K）的情報和作戰指揮官，此人曾經策劃了伊斯蘭國在阿富汗的外事單位、清真寺和其他目標的攻擊，包含巴基斯坦、俄羅斯以及中國大陸的人員都有受到這名幹部影響。

Taliban announces killing of Qari Fateh, the intelligence and military chief of ISIS' Khorasan Province (ISKP).



The Taliban's statement claims he was the mastermind behind recent ISKP attacks on diplomatic missions, mosques, and other targets in Kabul. https://t.co/DLntEvri4u pic.twitter.com/VpN849HVMU — Rita Katz (@Rita_Katz) February 28, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）28日報導，在官方聲明中，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，27日（一）晚間塔利班政府在喀布爾的一次行動中，包含費特（Qari Fateh）在內，合計2名伊斯蘭國成員被擊斃。據報導稱，費特曾在阿富汗的恐怖組織中擔任不同職位，包括作戰指揮官。

穆賈希德表示，費特正是策劃一系列包含在外交領事館、清真寺和一系列目標攻擊的幕後主腦。他還稱阿富汗部隊最近的一次行動還擊斃了3名伊斯蘭國成員，並逮捕了一些計劃發起恐怖攻擊的外國人。

去年9月，至少有2名俄羅斯大使館的工作人員和1名平民在喀布爾的一次自殺式襲擊中喪生，另有10人受傷。而去年，伊斯蘭國也在喀布爾和阿富汗其他地區的塔利班宗教學校、清真寺、教育機構和外事機構發動攻擊。

包含去年12月，巴基斯坦駐阿富汗大使館的臨時代辦尼扎馬尼（Ubaid-ur-Rehman Nizamani）在阿富汗大使館遭到襲擊，但他倖免於難。

穆賈希德在1月份時公開表示，塔利班部隊至少擊斃了8名涉及攻擊巴基斯坦大使館和有許多中國大陸人士居住的飯店的伊斯蘭國份子。