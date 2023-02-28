義大利海域周二發生移民船翻覆事件，死亡人數攀升至64人，其中包括8名兒童。義大利檢方調查涉案走私者，他們坦承向每位搭上這趟從土耳其出發的「死亡航程」乘客收取8000歐元。
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）致信歐洲領導人，要求迅速採取行動應對移民危機，並堅稱「認真和人道地」處理相關問題的唯一途徑，就是阻止移民冒著生命危險非法入境。
據安莎通訊社（ANSA）周日報導，義大利卡拉布里亞地區（Calabria）東海岸附近黎明時分發生移民船翻覆事件。過度擁擠的木船承載了大約170人，因當時海象不佳，船隻撞上礁石導致木船沉入大海。根據官方消息，目前至少64人死亡，其中包括8名兒童，80人則倖免於難，預計還有數十人死亡。
現場的救援組織透露，許多移民來自阿富汗、巴基斯坦、敘利亞和伊拉克。義大利當局證實，調查人員已經確認了3名涉嫌走私者，為1名土耳其人和2名巴基斯坦人。據信，另1名涉案土耳其人已逃脫或死於沉船事故中。
另外，義大利海關在另一份聲明中表示，走私者為這趟「死亡航程」收取每人8000歐元的費用。
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