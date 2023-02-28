國防部本月21日公告「全民防衛動員準備法」修正草案，全案更名為「全民防衛動員法」，要求由縣市政府配合辦理「應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫」。對此，臉書粉專《工程師看政治》今（28）日就表示，「連假期間，平民百姓想的是休息和旅遊，但民進黨想的卻是趁火打劫，藉由『全民防衛動員法』的修法，讓中介法換個包裝過關」，引發討論。

臉書粉專《工程師看政治》今日表示，之所以他認為是民進黨趁火打劫，是因為「國防部修法的預告日是2月21日，扣掉連假，再扣掉週休，就剩八個工作天，只比最低要求的7天多一天而已，這種時間點的選擇，似有意讓在野的反應時間最小化，也有利用民眾放假時會減少關心政治的心理，方便法案過關」。

該粉專更指出，《全動法》定義了兩種時間，分別為「動員準備階段：指平時實施動員準備時期」及「動員實施階段：指戰事發生或『將發生』或緊急危難時，總統依憲法發布緊急命令，實施全國動員或局部動員時期」，而新草案規定，在動員準備階段，政府可以要求主管機關「對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、 編組及規劃」，還規定「新聞從業人員所屬之事業機構，應配合辦理及提供相關動員能量資料」。

該粉專更強調，「此草案一過，就是政府可以直接納管所有媒體，不需任何單位授權，也不需法院裁定」，另外，草案還規定，在動員實施時期「散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金」。

這讓該粉專氣炸「權柄被說謊者掌握，結果反而是說實話的人會受到迫害」，最後該粉專也直呼，「基本上，黨過去七年已說謊無數次，無論文字如何潤飾，我都不相信黨會公正執法，他們的目的是控制輿論，所以2024真的很重要，想把詐騙集團趕下台，只能靠我們手上的選票」。