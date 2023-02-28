遠雄人壽跨界贊助P.League＋新北國王籃球隊展開全面合作，今(28日)晚間於新莊體育館舉辦「遠雄人壽國王日」，希望與新北國王籃球隊共同傳達給每一位球迷，每一個人都能夠在各自領域成為自己的「王」，並與現場逾6500 位球迷們一同歡慶遠雄人壽30周年慶。

遠雄人壽攜手新北國王籃球隊舉辦企業主題日，打造「Empower Your Life」應援舞台，董事長孟嘉仁與總經理趙學欣今也親臨賽場，分別穿上背號58及背號59的球衣，象徵遠雄人壽實踐推動健康社會的永續承諾。

球賽一開始由孟嘉仁代表開球，他表示，籃球在全世界擁有22億的運動及觀賞人口，是一項非常重視「團隊合作」的運動，大家在球場上一起全力拼搏，只為同一目標，這種奮力向前的精神，也是遠雄人壽一步步堅持的目標，更是遠雄人壽品牌主張『Empower Your Life』的最佳實踐」。現場也聚集北中南各地業務同仁與保戶到場應援，為球隊加油、感受體育賽事的活力。

「遠雄人壽國王日」挾新北國王隊最強主場氣勢，現場座無虛席；比賽過程最精彩莫過於台裔前NBA球員林書豪，與弟弟林書緯在PLG賽場上交手、對決，兄弟倆職業比賽首場「大對決」，最緊張的人就屬「林媽媽」；林媽媽特別穿上由林書豪、林書緯拼貼的特製球衣，到場替兄弟倆加油。

為讓球迷們觀賞球員精湛球技，又能輕鬆享受熱鬧時光，遠雄人壽精心安排主題攤位闖關送籃球、進場拍照歡樂送及「30 周年獎 30」中場 Logo Shot 挑戰賽，幸運球迷只要連續命中三點，就有機會抱回30萬元現金，為整場球賽掀起高潮氣氛。

遠雄人壽永續發展長期倡議健康促進，包括推出各類健康險商品、提供全方位健康照護保戶加值服務，為鼓勵全民健康風氣，帶動國人良好運動意識，近年積極化身青年運動推手，連續3年支持世新女子籃球隊，並贊助大專排球聯賽，向下扎根全面推廣多元體育賽事，接續由校園球隊跨足職籃，希冀從自身做起，以實際行動發揮保險業價值與營造良善共好的正向循環，實踐健康共榮的永續目標。