新華社報導，國民生產毛額（GDP）超120兆元（人民幣，下同）、貨物進出口總額首次突破40兆元、全社會研究與試驗發展經費突破3兆元。大陸國家統計局2月28日發布2022年國民經濟和社會發展統計公報顯示，2022年，中國經濟社會發展頂住壓力，經濟實力、綜合國力和人民生活水準持續提升，寫下中國式現代化新篇章。

公報顯示，2022年有效應對超預期因素衝擊，經濟實力再上新台階。中國GDP達121兆元，這是繼2020年、2021年連續突破100兆元、110兆元之後，再次躍上新台階。按年平均匯率折算，中國經濟總量達18兆美元，穩居世界第二位。人均GDP為8萬5698元，按年平均匯率折算達12741美元，繼續保持在1.2萬美元以上。

這是一份來之不易的成績單——2022年，中國經濟社會發展遭遇國內外多重超預期因素衝擊，風險挑戰前所未有。

大陸統計局副局長盛來運表示，面對困難局面，中共中央、大陸國務院果斷決策，及時出台穩經濟一攬子政策和接續措施，各地區各部門更好統籌疫情防控和經濟社會發展，積極財政政策提升效能，穩健貨幣政策靈活適度，第三季經濟大盤恢復回穩，第四季總體延續恢復態勢。

「全年經濟頂住壓力實現3％的增長，在世界經濟體量排名靠前的主要經濟體中增速領先，經濟總量持續擴大，發展基礎更加堅實，綜合國力進一步增強。」盛來運說。

2022年全年，糧食產量1萬3731億（市）斤，比上年增產0.5％，連續8年穩定在1.3兆斤以上；全部工業增加值首次超過40兆元，其中製造業增加值達33.5兆元，繼續保持世界第一製造大國地位；原煤產量45.6億噸，比上年增長10.5％；原油產量20472萬噸，2016年以來首次回升至2億噸以上。

一系列經濟指標反映中國農業基礎地位進一步夯實，工業「壓艙石」作用凸顯，能源保供成效明顯，發展韌性持續彰顯。

盛來運說，發展品質穩步提升，新動能持續增強。「中國堅定實施創新驅動發展戰略，扎實推進創新創業創造，深化科技體制機制改革，加大企業創新激勵力度，加強關鍵核心技術攻關，國家戰略科技力量持續增強，重大科技成果不斷湧現，發展新動能不斷成長。」

——創新投入和產出持續增加。2022年，全社會研究與試驗發展經費達3.1兆元，首次突破3兆元，比上年增長10.4％，連續7年保持兩位數增長。

——新動能持續增強。2022年，規模以上高技術製造業增加值比上年增長7.4％，高技術產業投資增長18.9％；新能源汽車、太陽能電池、工業機器人等產品產量分別增長90.5％、46.8％、21％。

「高技術產業快速發展，有利於進一步提升中國產業鏈供應鏈韌性，有利於持續提高中國產業附加值以及在全球產業競爭中的實力。」大陸國務院發展研究中心產業經濟研究部副部長許召元說，中國擁有超大規模經濟體優勢，正處於新一輪科技革命快速發展期，產業轉型升級潛力巨大。

——國家戰略科技力量加快壯大。「嫦娥」探月，「天問」探火（星），中國太空站全面建成，首架C919大飛機正式交付，第三艘航空母艦福建艦下水。

對外開放是中國的基本國策。2022年，中國貨物進出口總額達到42.1兆元，比上年增長7.7％，在高基數上實現新突破。全年實際使用外資按可比口徑比上年增長6.3％，引資規模再創新高。

「中國經濟強大的韌性和活力，中國擴大高水準開放的機遇，讓我們植根中國、深耕發展的信心更加堅定。」GE醫療集團中國總裁兼執行長張軼昊說。

生態文明建設是關乎中華民族永續發展的根本大計。2022年大陸萬元GDP能耗比上年下降0.1％，萬元GDP二氧化碳排放下降0.8％；水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源發電量比上年增長8.5％；大陸339個地級以上城市細顆粒物（PM2.5）年平均濃度比上年下降3.3％。

「在積極穩定經濟運行的同時，全國上下堅定踐行綠水青山就是金山銀山的發展理念，大力推進美麗中國建設，加快推動發展方式綠色轉型，生態環境持續優化，綠色低碳生產生活方式加快形成。」盛來運表示。

著力夯實民生之基，牢牢把握發展主動，「2022年，疫情對居民就業、收入和生活衝擊較大，教育、醫療等領域群眾急難愁盼問題增多，基本民生保障壓力明顯加大。」盛來運說，各地區各部門聚焦民眾關切，千方百計增加居民收入，持續提高教育品質，強化社會保障兜底功能，民生事業發展取得新進展。

2022年，大陸城鎮新增就業1206萬人，超額完成1100萬人的年度目標任務；消費者物價指數（CPI）月度漲幅始終低於3％，全年上漲2％；大陸居民人均可支配收入比上年實際增長2.9％，與經濟增長基本同步；2022年底，大陸基本養老、失業、工傷保險參保人數分別比上年底增加2430萬人、849萬人、825萬人。

2023年是中共二十開局之年。一系列指標釋放經濟運行積極訊號：

1月，製造業採購經理人指數（PMI）重返擴張區間；新增信貸4.9兆元，創下單月歷史新高；中小企業發展指數止跌回升；吸收外資同比增長14.5％；截至1月底，中國外匯存底規模為3兆1845億美元，較2022年底上升1.82％。