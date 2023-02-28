女星郭采潔出道時，被打造為「優格女孩」，之後主演多部偶像劇，呆萌妹子的形象擄獲粉絲喜愛，近年來她將演藝重心轉往大陸，形象和以往有極大不同，造型越來越前衛，近日郭采潔出席時尚週活動，就以濃豔眼妝和唇妝現身，沒想到某些拍照角度被發現撞臉影后周迅，讓網友驚呼：「沒認出妳是誰！」

郭采潔近日飛往義大利米蘭看秀，在大陸社群分享心得：「就是如此豐盛的，在米蘭的最後一個夜晚！隨著直衝心臟的節奏，展開一場奇異的狂歡，在夢中探見、改變，或者著迷的一切，讓我在某處遇見」，並分享多張街拍照，可見留著招牌短髮的她，身穿的一襲灰色連身洋裝，領口採用小V領設計，面料上則有些許碎花點綴，整體風格俐落又不失質感，值得注意的是，郭采潔拍照角度加上超霸氣的眼神和纖細身材，皆神似女星周迅，引起網友熱議。

郭采潔被指撞臉周迅。(圖/微博)

留言區中，不少人寫下回應：「眨眼一看，以為是周迅呢，好像」、「為毛(為什麼)我覺得開始小S化了」、「這些年越來越不一樣」、「太像老干部去開會」、「酷是酷但好老氣的感覺」、「拍起來像周迅老師」、「我得仔細看才知道是郭采潔」、「郭采潔氣場全開呢。」其實，郭采潔這些年來深陷「五官升級」傳聞，有人懷念她剛出道的清純模樣，也有人喜愛她近年越來越強烈的形象，各有擁護者支持。