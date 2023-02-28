許多人喜歡買LINE貼圖，不過一名女網友報怨，買了代幣後才發現，一次買100代幣的價格為70元，但若分兩次買50代幣卻只要66元，雖然只差了4元，但卻讓她覺得被坑了，直說：「為什麼不統一價格呀！」貼文一出，卻有網友留言狂酸「後知後覺，怪官方」，另外也有人分享買貼圖的省錢小撇步。

原PO在論壇《Dcard》以「買貼圖被LINE坑了」為題發文，並上傳一張LINE代幣購買的頁面，其中顯示，50代幣價格33元、100代幣70元、150代幣100元、200代幣130元、500代幣270元等選項。

不過仔細計算就會發現，一次至少買200代幣才會划算，因為分2次和3次買50代幣的價格，比直接買100或150代幣還便宜，讓原PO崩潰直說，「我買了100代幣70元，但如果分2次買只要66元耶！」

購買LINE代幣時有許多價格可供選擇，最便宜的選項為50代幣，要新台幣33元。（圖／翻攝自YT LINE Taiwan）

貼文一出，網友紛紛留言，「沒有被坑，是你自己沒看清楚」、「我也這樣過…真的虧、「我昨天也是！買完才發現」、「因為想讓你一路看上去，越看越便宜，直到你看到猶豫的價位」、「其實也才差幾塊錢」、「後知後覺，還怪官方咧」。

對此，就有內行網友認為，無論是花66元或是70元，「直接買是最貴的」，有許多人都會在網路上找代購，代幣50的價格大約落在42至44元，或是使用信用卡LINE points回饋50元換100代幣貼圖。還有人說：「我固定買的代購三天兩頭在辦活動，福袋也是超便宜，又送一堆代幣，之後就沒再跟官方買過了」。