高雄一處馬路日前發生一名婦人騎車左轉時，竟直接從車陣中竄出，造成對向轎車反應不及，婦人當場被撞飛到擋風玻璃上，重摔著地失去意識。（翻攝自臉書「爆料公社」）

高雄一處馬路日前發生一名婦人騎車左轉時，直接從車陣中竄出，造成對向轎車反應不及，婦人當場被撞飛到擋風玻璃上，接著重摔著地失去意識，驚悚畫面曝光，網友紛紛怒批「穿越車陣都沒先停看」、「開車駕駛真的很冤枉」、「其他車就兩段式左轉，這輛就很會鑽嘛」。

臉書「爆料公社」有網友分享事發影片，該名婦人當時騎車準備從路邊左轉時，因同側車道有不少車擋住視線，婦人直接轉彎後遭對向一輛轎車當場撞飛，整個人幾乎飛到擋風玻璃，再到車頂後重重摔落，失去意識倒在路中間，影片曝光短短3小時就有上前名網友留言。

高雄一處馬路日前發生一名婦人騎車左轉時，竟直接從車陣中竄出，造成對向轎車反應不及，婦人當場被撞飛到擋風玻璃上，重摔著地失去意識。（翻攝自臉書「爆料公社」）

婦人因從車陣中突然竄出，造成對方駕駛反應不及撞上，網友紛紛留言「汽車駕駛真的很倒楣,希望法律還汽車駕駛一個公道」、「騎機車的穿越車陣都沒先停看有沒有車再過，真三寶」、「轎車無法來得及反應，連煞車時間都沒有」、「看到第一個想法是，開車的車主真的很冤枉」。

也有網友提出不同看法「黃線網狀部分…那些車…也算違規了吧」、「網狀線請淨空，騎車請看車」、「其他車就兩段式左轉，這輛就很會鑽嘛」、「現在很多這種人，因為法院都判開車的因注意而未注意，都不管騎士的違規」。