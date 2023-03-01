繼美國總統拜登突訪基輔之後，財政部長葉倫也造訪當地宣布額外金援。目前俄羅斯部隊加強攻勢，圍攻烏克蘭城市巴赫姆特，烏軍地面部隊指揮官坦言當地情勢極度緊張。

● 美財政部長葉倫突訪基輔 提供12億美元援助

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）27日突訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），她重申美國對烏克蘭抵禦俄羅斯全面入侵的支持，並宣布美國將轉移額外12億美元的援助。

葉倫在基輔的演說中表示，這筆援助是美國未來幾個月對烏提供一波約100億美元經濟援助的一部分。

美國是烏克蘭的主要金融及軍事後盾，過去一年向基輔提供了近500億美元的援助。

● 俄軍圍攻巴赫姆特 烏軍指揮官：情勢「極度緊張」

烏軍地面部隊指揮官28日表示，巴赫姆特（Bakhmut）情勢「極度緊張」。

俄軍企圖切斷烏克蘭部隊對巴赫姆特的補給線，逼迫他們投降或撤退。一旦成功，將是俄軍1年多來首次重大軍事斬獲，將替俄軍攻下烏克蘭頓內茨克州其他未被占領的城鎮開路。

澤倫斯基27日也警告說，巴赫姆特周邊的戰況變得越來越艱難。

● 德專家：烏軍堅守為反擊準備 軍火工業左右戰局

德國軍事專家朗吉（Nico Lange）分析，烏軍堅守巴赫姆特目的是消耗俄軍兵力，為反擊做準備，隨著戰事持續進行下去，軍火工業成了左右戰局關鍵。

巴赫姆特拉鋸戰已經打了數月之久，可說是俄羅斯全面侵略烏克蘭一年來耗時最久、最血腥的一場戰鬥，朗吉說，俄軍死傷慘重但進展有限，除非再發動一次軍事動員，不然很難繼續這樣折損下去。

朗吉是德國重要軍事專家，長年領導親基民黨（CDU）智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad Adenauer Foundation）烏克蘭辦公室，隨後在國防部擔任要職，目前在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）任職。

● 傳中國擬供俄國武器 烏克蘭軍情局長稱未見到跡象

外傳中國正在考慮提供武器給俄羅斯，烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）27日撇除這項傳聞。他向美國之音表示，他「甚至連這類事情正在被討論的跡象都沒見到」。

美國高級官員26日表示，他們「深信」中國正在考慮向莫斯科當局提供致命裝備，美方正在透過外交管道施壓，以阻止中國這麼做。

至於俄羅斯還能從哪裡持續購得武器，布達諾夫表示，除了有未經證實報導稱部分武器來自北韓，「伊朗幾乎是唯一實際轉移略微重要武器的國家」。

● 俄稱不會恢復核武裁減條約談判 除非美聽取立場

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）28日表示，除非美國聽取俄羅斯的立場，否則俄羅斯不會重返與美國簽訂的「新戰略武器裁減條約」（New START）。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週就烏克蘭戰爭向西方發出警告，並宣布俄羅斯決定暫停參與新戰略武器裁減條約。在此之前，蒲亭指控西方直接涉入試圖空襲其戰略空軍基地的行動。

● 俄國控美準備使用化學毒物 意圖在烏克蘭挑釁

俄羅斯國防部28日表示，美國打算使用毒性化學物質在烏克蘭挑釁。

根據俄羅斯國防部引述，前美國駐俄大使蘇利文（John Sullivan）曾說：「俄羅斯部隊打算在特殊軍事行動區域使用化學武器。」

俄軍輻射、化學暨生物防衛部隊隊長基里洛夫（Igor Kirillov）表示：「我們認為此一訊息是美國及其共犯意圖使用毒性化學物質在烏克蘭挑釁。」

● 俄聖彼得堡機場一度關閉 媒體指空中出現不明物

俄羅斯聖彼得堡甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）28日早上一度暫停所有航班起降，未經證實的俄國媒體報導指出，這個地區出現了類似無人機的不明物體。

根據俄國兩個新聞網站未獲證實的報導，當局曾出動戰鬥機以了解情況。稍後報導指出，戰機毫無發現。官方則未談論航班暫停原因，也未說明如何調查媒體指稱的不明物體。

● 憂遭俄烏戰波及 匈牙利威茲航空停飛摩爾多瓦

匈牙利廉價航空威茲航空（Wizz Air）27日宣布，基於與俄羅斯緊張關係日升相關的安全考量，將暫停所有往返摩爾多瓦的航班。

自一年前俄羅斯在烏克蘭發動攻勢以來，位於羅馬尼亞和烏克蘭之間、人口260萬的親歐洲共和國摩爾多瓦一直擔心可能成為莫斯科的下一個目標。摩爾多瓦領土多次被俄烏戰爭的砲火波及，還因此不時關閉空域。

● 日本新增制裁21俄國團體 禁無人機相關物品出口

日本政府內閣會議28日通過針對俄羅斯的制裁措施，包括新增俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）等21個團體為禁止出口對象，並追加禁止出口與無人機相關的物品等。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府還新增122個團體或個人為資產凍結對象，包括俄羅斯國防部副部長、烏克蘭內親俄派相關人士，及俄羅斯航機工廠與民間銀行等。

● 俄羅斯各地播送空襲警報 官方稱伺服器被駭

俄羅斯當局28日表示，多家地方電視台與廣播電台最近播送空襲警報，是駭客入侵所致。俄羅斯緊急情況部在聲明中表示：「由於電台和電視頻道伺服器被駭，國內部分地區播送了發布空襲警報的資訊…這項資訊有誤，不符合實情。」

烏克蘭經常遭受俄軍的無人機和飛彈攻擊，各地時常響起警報，但在俄羅斯境內，戰鬥衝擊範圍仍限於毗鄰俄烏衝突的地區。

● 白俄支持俄羅斯侵略烏克蘭 歐盟延長制裁一年

歐盟（EU）27日指出，由於明斯克當局持續打壓國內反對派並支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，歐盟已經把針對白俄羅斯的制裁延長一年，到2024年2月28日。

自從白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）殘酷鎮壓抗議2020年有爭議大選的示威者以來，歐盟便對白俄祭出了數波制裁。執政近30年的魯卡申柯是蒲亭的重要盟友。（編輯：楊昭彥）1120228