根據美國民調公司「拉斯穆森報導」（Rasmussen Reports），一項於2月13日至15日針對美國可能的選民進行的民調顯示，在在中國大陸入侵台灣時，大多數的人都不支持美國派兵協防而希望以經濟制裁方式因應，民調顯示，42%的受訪者支持美國在中國入侵時派遣地面部隊協防台灣，46％反對。對此，前立委郭正亮今（28）日就表示，美國從來沒有部署過，要在台灣西岸跟中國大陸做海空決戰，「從來沒有」，引發討論。

針對如果中國大陸入侵台灣的問題，有79%的人表示，他們會支持美國對中國實施經濟制裁。而這79%的受訪者當中，選擇「強烈」（strongly）支持美方制裁中國大陸的達60％，僅12％反對，9％選擇「不確定」。在派兵方面，如果中國大陸侵犯台灣，42％的受訪者表示他們支持美國派遣地面部隊協防台灣，46％反對。

另以軍種區分，63%的受訪者支持美國使用空軍協防台灣，24%的人反對；64％受訪者支持美國派海軍協防台灣，23％反對，選擇不確定兩者的一樣是13％。而郭正亮28日在網路節目《少康戰情室》中表示，「地面事實上一直都是這個數字，基本上還是要避免傷亡」。

郭正亮更強調，「這個海、空是發生在台海西岸，美軍怎麼進入台海西岸？這難度太高了，所以有講等於沒講，因為美國從來沒有部署過，要在台灣西岸跟中國大陸做海空決戰，從來沒有」，郭正亮最後更坦言，「因為美國的基地一個在關島、一個在沖繩、一個則在橫須賀，再怎麼來都是在台灣的北方或是東邊，講這個就是沒講，等於就是不會來」。