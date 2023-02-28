不佳的衛生習慣可能會引發家庭糾紛。一位男子表示，近日他和老婆趁著連假一起出遊，沒想到回家後卻發現，包包裡有一件沾滿一堆分泌物的內褲，由於沒有包好，分泌物都沾得包包裡面到處都是，讓他怒轟「X，是我太龜毛嗎？真的很噁欸」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他和老婆旅行回家後，發現他的包包裡有一件內褲，不過讓他相當受不了的是，「上面一堆分泌物那種，沒有包好直接裸放在我包包內」，原PO覺得更可惡的是，他為此詢問內褲來源，老婆卻擺出一副沒什麼大不了的樣子，「X，是我太龜毛嗎？真的很噁欸」。

對此，許多網友紛紛回應，「請嚴肅的告訴他嚴重性，並且提出解決方案」、「我不會覺得噁心欸，自己心愛的人這種事沒必要那麼氣吧？我女友的我都不覺得噁了」、「溫室香菇不是這樣種的」、「衛生習慣太糟，下面一位」、「這樣真的母湯」。

另外也有不少人對於內褲處理方法給出建議，「下次旅遊可以買免洗內褲，穿完直接丟掉」、「這個真的很噁，是不會放塑膠袋嗎？」、「那你就讓她變成前妻」。