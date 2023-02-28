過去十多年裡，中國一直是全球經濟增長的主要動力，但這次的新冠疫情重創中國經濟後，經濟專家認為，即便擺脫疫情拖累，中國經濟放緩已不可避免。帍隨著老齡化、勞動力增長大幅放緩、生產力增長急劇下降等問題同時出現，這次中國很可能會走進「中等收入陷阱」。

英媒《金融時報》專欄作者維格史沃斯（Robin Wigglesworth）認為，30年前中國的年產值按當前美元計算約為4330億美元，經濟規模大致與今天的奧地利或南非相當。而中國現在已是全球第2大經濟體，GDP約為17.7兆美元。在2010到2020年間，中國經濟增長約11.6兆美元，相當於10年增加了一整個印尼的經濟產值。

不過，文章指出，國際貨幣基金組織（IMF）中國項目負責人索納莉·尚-錢德拉（Sonali Jain-Chandra）表示，IMF對中國的長期增長潛力已變得更加悲觀，將2024到2028年的預測下調了超過1個百分點，預期到2028年的GDP年增長將減速至3.4%。她說，中國經濟更接近全球的前沿，增速從過去幾十年的8%~10%放緩下來，這是不可避免的。而這當中，北京當局的政策選擇相當關鍵。

中國面臨的主要問題是眾所周知的，包括人口迅速老齡化、未來幾年勞動力增長大幅放緩、生產力增長急劇下降，而在技術方面投資所帶來的快速收益大多數已經實現。

文章指出，IMF認為中國還有一些特殊的問題，正日漸拖累經濟成長。例如，投資導向型增長的收益遞減，對經濟帶來額外壓力，在高額儲蓄推動下，過度投資被導向生產力較低的國有企業、房地產等活動，從長遠來看，這些經濟活動對經濟增長的促進作用較小，而且會增加中國已然極為龐大的公共資本存量。這種投資模式將使總生產率與經濟增長加速下降。

維格史沃斯因此認為：「基本上，中國現在看起來已陷入了一個典型的中等收入陷阱（middle-income trap）。」

「中等收入陷阱」是世界銀行在2006年提出的理論，一度成為經濟界熱烈討論的話題，它是指一個國家因某些優勢達到一定收入水準後，卻因薪資上漲失去出口產品的競爭力，無法與低成本國家競爭，卻又無法進入高附加值市場與發達經濟體的行列，而出現經濟水準長期停滯的情況。

文章指出，IMF不是唯一提出中國經濟增長將長期停滯的機構。去年10月，美國貝萊德集團（Black Rock Investment Institute）也對中國長期前景下滑以及對世界的潛在影響提出警告。雖然放寬防疫措施有助於改善短期經濟，但該集團經濟專家認為，到2020年代末期，約3%的增長率可能成為中國的新常態。。

維格史沃斯表示，過去各國經濟放緩時，消費者必須勒緊腰帶，但仍可依靠中國的消費者和企業，來購買他們的工業產品、材料與能源。他們還能依靠中國提供大量的廉價商品。「 但是這一次中國將無法拯救自己，或其他任何人」，「現在看來，歐美或許有可能躲過經濟衰退，但中國經濟增長停滯帶來的長期影響可能仍是巨大的。」