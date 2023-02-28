15項短缺藥物供應情形。（王家瑜製表）

國內缺藥問題遲未解決，衛福部日前坦承國內有15類嚴重缺貨的藥物，胸腔內科醫師蘇一峰指出，急救插管藥物Cisatracurium面臨缺貨，卻是「大白肺」患者的重要救命藥物，直呼真的不能忽視缺貨問題。

蘇一峰醫師28日在臉書發文表示，食藥署公布15類缺藥品項，其中便秘、腹瀉、止痛、抗生素、降血壓、降血脂藥物，勉強還可以有替代藥物可以選擇，唯獨急救插管藥物Cisatracurium，是大白肺的重要救命藥物，可減少插管的併發症，「這個真的不能忽視！」

蘇一峰曾在1月收治一名確診台商，個案出現肺炎重症，俗稱「大白肺」的症狀，當時就是緊急插管治療才救回一命。蘇一峰也示警，「只能請大家這陣子小心不要重症大白肺，死亡率會因缺藥增加」。

國內新冠肺炎28日新增9908例本土個案，較上周二公布的1萬6911例，少了7069例，下降了41.4％，同時新增212例境外移入個案、40例死亡個案。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，預計明、後天的確診數字會比今天高，將落在1.5萬至2萬之間，連假人潮對疫情上升的影響預計要觀察到周六。