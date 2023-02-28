英國脫歐後北愛爾蘭處境尷尬，前英國首相強森主導的《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）問題不斷，英歐關係降到冰點，雙方一度對簿公堂。英國首相蘇納克和歐盟執委會主席范德賴恩27日共同出席記者會，宣布就「脫歐」後北愛貿易達成共識，發表《溫莎框架》（Windsor Framework）協議，取消英國與北愛的「任何邊界」。為尋求地方政黨支持，蘇納克28日訪問貝爾法斯特，並致電北愛民族主義政黨「新芬黨」（Sinn Fein）黨魁。

《溫莎框架》細節已完全公布，但官員坦言「隨時可能修改」。英國廣播公司（BBC）分析，蘇納克與范德賴恩會晤後，英歐關係終於開啟「更為正向」的新篇章。但報導稱，這樣的關係還不算「穩交」，其中的一些條款，未來還是很可能會激起政治火花。蘇納克告訴BBC，《溫莎框架》為北愛人民「跨出一大步」，相信地方政治人物會予以支持。

根據《溫莎框架》，為大幅降低英國本土貨物輸往北愛地區的通關查驗，往後將分設「綠線」及「紅線」；留在北愛的貨品走幾乎不須通關手續的綠線，途經北愛、輸往愛爾蘭或其他歐盟國家的貨品則走徵收關稅的紅線。框架還引入「斯托蒙特煞車機制」（Stormont brake），若歐盟針對單一市場頒布新規，只要北愛議會90名議員中有30人反對，即可片面中止適用。不過，范德賴恩強調，歐洲法院仍會是北愛遵循歐盟單一市場規則與否的最終仲裁者。

此前對《北愛議定書》極為不滿的「民主統一黨」（DUP）初步肯定《溫莎框架》，但黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson）表示，還要等詳讀協定、確保沒有「意料之外」的內容後，才會統一對外發表聲明。「厄爾斯特聯盟黨」（UUP）黨魁畢提（Doug Beattie）在與蘇納克會面後告訴記者，任何聲稱《溫莎框架》需要耗時數月才能談定的政客都是虛偽的，因為「一周就夠了」。

中間派「北愛聯盟黨」（APNI）黨魁朗恩（Naomi Long）認為，《溫莎框架》早在2019年就該敲定，但她憂心「斯托蒙特煞車機制」為框架帶來的潛在不穩定因子。

無論《北愛議定書》或《溫莎框架》，牽動的都不只是英國與歐盟的關係。北愛將在5月舉行地方議會選舉，分析指出，一旦DUP接受蘇納克政府談妥的條件，將使更多右翼選民流向立場強硬的「傳統統一之聲」（TUV）。

蘇納克拜訪北愛議會，但新芬黨黨魁歐尼爾（Michelle O'Neill）僅透過推特表示，她已與蘇納克通過電話，並對北愛貿易問題終於取得突破表示歡迎。她說：「現在的首要任務是讓北愛議會動起來。」