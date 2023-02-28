香港資深男星秦煌出道逾40年，曾4度演出金庸筆下的老頑童「周伯通」，成為著名的黃金配角。近年他因健康狀況不佳，頻進出醫院，後來聽從醫囑，成功減重30公斤，昨（27日）與星友楊盼盼碰面，昔日豐腴的體態消風，精神看起來很好。

楊盼盼27日在IG上傳與秦煌的合照，透露兩人相約喝茶，照片中，秦煌兩側鬢角變白，臉上冒出棕色斑點，符合75歲的狀態，但他對著鏡頭露出淺笑，精神頗佳，且原先肉感的體型消瘦不少，整體看起來神清氣爽。

秦煌過去以肉肉的身材現身於螢光幕，體重常常破百，但隨著年紀的增加，脂肪壓迫到神經線，出現腰骨疼痛的問題，心臟也漸漸不堪負荷，2020年11月出席戲劇記者會時，因體力不支被發現倒在電視台門口，所幸意識清楚，送往醫院檢查後，發現肩頭骨裂開，開刀靜養1個月才出院，隔年5月又被拍到現身醫院急診室，當時雙腳浮腫，連鞋子都穿不進去，健康狀態令人擔心。

秦煌後來淡出螢光幕一段時間，直到去年11月錄製鄭丹瑞的網路節目「健康旦」，透露曾重達127公斤，才會常常進出醫院，後來聽取減肥的建議，每天步行1、2千步，飲食少油、少鹽、少糖，多攝取蔬果，多喝水，順利減下30公斤。