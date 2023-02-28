全動法修法將於戰時管制媒體，遭國民黨立委李貴敏批評，這部法案等同給予政府空白授權，直接管控並指揮所有媒體。民眾黨台北市議員林珍羽28日在《新聞大白話》節目痛批，民進黨搞全動法裡面的出版審查，就是走回戒嚴的老路。當年黨外流血流淚爭取來的言論及新聞自由，如今蔡英文利用黨政軍退出媒體趁虛而入，自己卻迴避不給媒體監督，還開了關閉媒體的惡例，這真的是台灣人民的悲歌。

「我真的是不能理解，蔡英文為什麼選在二二八這個時候丟出來？」林珍羽表示，現在這個狀態叫作，假借抗中保台之名，行箝制你言論自由之實！從之前的數位中介法一直到現在，包山包海把它包進去，包到你根本都認不出來這個法案的本身是什麼，這真的是台灣人民的悲歌！

林珍羽點出蔡英文2019年4月7日紀念鄭南榕的臉書貼文直呼，不覺得這是最大最大的諷刺嗎？她說：我做總統，我會堅守立場，為民主自由奮戰到底。「妳奮戰了嗎？」全動法裡面只要舉出一條，就可以跟大家證明，這就是戒嚴！

林珍羽指出，全動法裡面有一個對出版的審查，那就是當初為什麼會引發二二八事件，不是只箝制媒體，是箝制所有的媒體及新聞自由，所有的媒體你今天要寫什麼、報什麼，所有的人員都要掌控在國防部嗎？當初的黨政軍退出媒體，這個是誰說的？是從黨外開始流血流淚爭取來的。

「現在妳要走回來了嗎？不尊重媒體自由是妳蔡英文總統！」林珍羽強調，幫蔡政府畫三個重點：利用、迴避以及關閉。第一，利用：當初她利用馬英九，大喊黨政軍退出媒體，馬英九就真的傻傻照做，之後她趁虛而入，全面接手所有的媒體，圈養一堆網軍，然後用網軍及媒體治國。

林珍羽提到，第二，迴避：雙首長制誰能監督政府？就是媒體第四權，但是蔡英文多久沒有接受媒體採訪了？直接背離了民意，連媒體都不給監督，所有政府廣告預算都下在媒體身上，誰敢批？最後，有史以來民主國家誰會關閉媒體？大概就只剩下中華民國台灣了。奉勸民進黨，當初民主前輩在街頭流血流淚換來的民主自由，你們要毀於一旦，難怪原來這些人，對你們那麼地不齒！