一名網友日前到墾丁某餐廳點7道料理要價3620元，PO文說「貴還是便宜，我搞不清楚了」，多數網友認為光憑帳單難判斷份量，也有人認為麵包蟹、泰國蝦本來就不便宜，原PO事後留言澄清並非公審店家或抱怨價格，只是單純問網友對於價格的想法，也同時公開當天餐點照片。

該名網友在臉書「爆怨公社」分享餐點清單照片，炙燒大干貝、鹽烤蝦、檸檬蝦、烤牛奶貝、高麗菜，以及奶油麵包蟹、清蒸麵包蟹和2瓶啤酒，共7到菜要價3620元，他發文問其他網友「這是墾丁，貴還是便宜，我搞不清楚了」引起網友討論；原PO後來在留言處公開餐點照片

原PO到墾丁某餐廳點7道料理要價3620元，多數網友認為光憑帳單難判斷份量，也有人認為麵包蟹、泰國蝦本來就不便宜。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

部分網友認為原PO應該先問價格再點餐，「如果覺得不合理可以離開，而不是吃完然後抱怨被貴了」，原PO則解釋沒有要公審店家或抱怨價格，P只是單純問網友對於該價格的想法，多數網友則說原PO應該先公開餐點份量，「多還少都不知道 要用啥基準去評論貴還便宜」、「每一樣的份量應該都要拍出來，才好評論吧」。

也有網友認為價格合理「一樣菜如果都算500元的話，那還好」、「麵包蟹700g左右一隻就要500元，加上其他跟料理的費用」、「墾丁要便宜的話，可能要去711喔」、「看地方吧 我是覺得差不多，泰國蝦兩份，差不多就一千二左右了」。