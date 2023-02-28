國防部日前突然公告將修正《全民防衛動員準備法》，引起各界討論，內容也遭質疑戰時將派學生支援軍需生產的部分，讓許多父母相當擔心。對此，前大使介文汲今（28）日就表示，「今天連16歲的小孩都不放過，真的惹怒我了，這是什麼樣的政府，倒行逆施，豪無良心」，引發討論。

此次公布的《全民防衛動員準備法》修正草案，內容包括針對16歲以上學生造冊，且教育部相關計畫更提到，16歲以上學生不分性別組成的青年服勤大隊，勤務內容除民防、醫療、救護、消防等項目外，還包括軍需生產，讓家長們擔憂孩子恐會被徵召上戰場。

而前大使介文汲28日在中天節目《洪淑芬辣晚報》中氣炸表示，「今天連16歲的小孩都不放過，真的惹怒我了，你們今天玩到這種程度，去動台灣16歲小孩子的腦筋，到底有沒有良心？」介文汲更直呼，「喪心病狂到這種程度，為了你們那些爛政治主張，最後要台灣窮人家的孩子替你們當炮灰，有錢的就都送出國了，現在搞的一年兵役制，有多少孩子出去念書了？現在剩下來打仗的就是走不掉、相對弱勢的年輕人」。

介文汲最後也猛轟蔡英文，「今天去動16歲的孩子真的是作孽，真的惹怒大部分台灣人，蔡英文上台不到六年搞成這樣，這是什麼樣的政府？倒行逆施，毫無良心、毫無廉恥，你要做這些事情，妳就自己站第一線，不要把其他別人無辜的孩子拉進來」。

而國防部也澄清，依法律規定，戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團的服勤範圍，所謂的軍需物資生產工作，是指經濟部訂定的「重要物資及固定設施調查實施辦法」，其中第2條內的重要物資，包括食物等10大類，並無「武器彈藥」。

國防部強調，目前仍在配合公告蒐集意見，希望各方基於國安的共同目標下理性溝通與討論，勿任意渲染，混淆視聽。