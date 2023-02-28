美國通膨數據居高不下，聯準會（FED）升息風聲再度傳出，另花旗分析師丹利（Christopher Danely）在最新報告中也示警，預測費城半導體指數（SOX）可能再下殺30%至2075點左右，創下史上新低，美股投資人繼續關注聯準會官員談話。10 年期公債殖利率來到3.95%。

截至台北時間10點52分，道瓊工業指數下跌109.80點（或0.33%），暫報32779.29點；那斯達克指數上漲18.20點（或0.15%），暫報11484.71點；標普500指上漲2.04點（或0.051%），暫報3984.30點；費城半導體指數上漲12.45點（或0.41%），暫報2963.26點。

5大科技巨頭漲跌方面，亞馬遜、微軟小跌、Meta漲逾3%，谷歌、特斯拉小漲；半導體類股方面，艾司摩爾跌逾3%，超微、輝達、美光小跌，台積電ADR小漲，聯電ADR小跌。