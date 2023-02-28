北京市人民政府主辦的「2023北京消費季」在前門大街正式開跑。其中，汽車置換補貼今年延續辦理，報廢或轉出北京市註冊登記在本人名下1年以上的乘用車，並在北京市汽車銷售企業新購新能源小客車的車主，即可獲得人民幣（下同）8,000元或10,000元補貼。