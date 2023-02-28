華爾街見聞報導，2022年北京市商務局等七部門共同制定了「北京市關於鼓勵汽車更新換代消費的方案」，鼓勵北京市乘用車置換新能源小客車，置換補貼政策帶動新能源汽車銷售明顯。
截至今年2月12日，通過補貼平臺申請補貼車輛超2萬輛，實現新車銷售額約50億元，帶動2022年全年新能源汽車銷售額年增17.1％。今年該政策將延續執行，具體政策將適時公布。
北京市人民政府主辦的「2023北京消費季」在前門大街正式開跑。其中，汽車置換補貼今年延續辦理，報廢或轉出北京市註冊登記在本人名下1年以上的乘用車，並在北京市汽車銷售企業新購新能源小客車的車主，即可獲得人民幣（下同）8,000元或10,000元補貼。
華爾街見聞報導，2022年北京市商務局等七部門共同制定了「北京市關於鼓勵汽車更新換代消費的方案」，鼓勵北京市乘用車置換新能源小客車，置換補貼政策帶動新能源汽車銷售明顯。
截至今年2月12日，通過補貼平臺申請補貼車輛超2萬輛，實現新車銷售額約50億元，帶動2022年全年新能源汽車銷售額年增17.1％。今年該政策將延續執行，具體政策將適時公布。
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