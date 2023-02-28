25歲女星王淨外型甜美、氣質清新，出演電影《返校》女主角走紅，她近年接連拍攝《瀑布》、《月老》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》等作品，人氣急速飆升，星途很受外界看好，王淨時常會透過社群平台與粉絲互動，日前她曬出一張15歲時的舊照，超齡模樣讓粉絲看傻。

近日網上流行曬出10年前的自己，曾與王淨合作的表演老師標記王淨，提問她：「妳10年前還是一個baby吧？我要看！」王淨今（28日）在限時動態中曬出15歲的舊照，她回應：「您錯了，10年前的我是一個熱愛框眼線，以及戴放大片的婦女。」同時自虧長得像個少婦，15歲的王淨雖然依舊漂亮，但妝容很成熟，加上模糊的畫質，看起來年齡很成熟。

王淨自嘲看起來像少婦。（圖／王淨Instagram）

王淨被粉絲誇有魔鬼身材。（圖／王淨Instagram）

此外，王淨與粉絲互動，玩起填空遊戲，其中一個粉絲讚「王淨的身材是魔鬼」，王淨自嘲「我的身材是鬼，沒有魔」，不過她最新貼文穿著兩截式洋裝，露出大片肌膚，緊實小腹沒有一絲贅肉，美腿筆直纖細，身材非常好。

王淨日前與曹佑寧共赴日本旅遊，兩人的戀情隨之曝光，受訪時被問到熱戀中的心情，王淨表示：「我一直都是快樂的人，也沒有說身邊有了什麼對象就一帆風順。」並透露公開戀情是雙方的共識，「本來就沒想要躲躲藏藏，因為也藏不住，而且每次被問我都會自己嘴軟」，只是沒想到這麼快就被發現。日前她在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中飾演最正警花，戲中超反差的表現讓許多觀眾驚訝。