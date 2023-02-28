台北市長蔣萬安二二八76週年紀念會遭到陳抗騷擾，更有打算參選港湖立委的女醫吳欣岱質疑，蔣萬安應該意識到自己是靠著什麼東西無憂無慮地選上台北市長的，如何不抱持羞愧歉意？國民黨台北市議員游淑慧對此反酸，蔣萬安靠的是57萬台北市民，連這也要問喔？她直批有人不斷操弄台灣人的傷口來獲取自己政治紅利，正是某些號稱本土政黨的政治人物，真的有誰無憂無慮幸福地在選舉，就是穿著醫師袍擺拍的人吧？

「有人想在台北操弄悲情、仇恨和對立，顯然劃錯重點也太小看台北市民了！」游淑慧28日在臉書發文指出，吳欣岱質疑蔣萬安，認為「他也應該意識到自己是靠著什麼東西一生幸福，無憂無慮地選上台北市長的，如何不感到羞愧？如何不抱持歉意？」

游淑慧強調，蔣萬安靠什麼選上台北市長？靠的是57萬台北市民，連這也要問喔？那民進黨又是靠著什麼，敢推出一個被台北市民近7成都反對的陳時中？護航一個雙論文抄襲的林智堅？組成一個讓人民缺蛋、缺藥、缺電的政府。他們才是真正該感到羞愧、該抱持歉意的。

「一天到晚想操作過去的不幸，來轉移現在進行式的民怨。」游淑惠痛批，可悲的是，不斷操弄台灣人的傷口來獲取自己政治紅利，正是某些號稱本土政黨的政治人物。2022年這場選戰沒有誰是無憂無慮幸福的在選舉，真有的話，就是穿著醫師袍，偶爾出現在街頭或市場擺拍的候選人吧。