俄羅斯聖彼得堡今天（28日）一度關閉空域1小時，引發外界關注。晚間又有俄方地方官員發布消息指，一架無人機闖入俄國首都莫斯科附近空域企圖發動攻擊，最後墜毀於莫斯科東南方約110公里處一個天然氣配送站附近。

路透社報導，俄羅斯國防部今天稍早指，有兩架烏克蘭派出的無人機在午夜凌晨時分攻擊俄羅斯南部地帶。這項消息才剛發布，莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）通報，有一架無人機墜毀於首都莫斯科東南方城鎮科洛姆納（Kolomna）。

烏克蘭官方並未公開承認在俄羅斯境內發動攻擊。倘若科洛姆納鎮這起無人機墜機事件背後有烏克蘭官方涉入，這將是俄羅斯入侵烏克蘭1年來烏方最逼近俄羅斯首都的一次無人機攻擊。

A drone was found near a Gazprom facility in Kolomna, 500km from the Ukrainian border. It appears to be a domestically produced UJ-22 drone with a range of 800km. It is possible the same type of drone was used to attack the oil facility in Tuapse. pic.twitter.com/IlmdG5m1eS — Kyle Glen (@KyleJGlen) February 28, 2023

俄羅斯社群平台有貼文顯示，科洛姆納鎮附近一處林地邊緣，有一團無人機的灰色金屬殘骸落在雪地裡。路透社尚無法確認其真偽。

有俄媒在推特發布貼文稱，這架無人機攻擊目標可能是莫斯科近郊的俄羅斯國營的俄羅斯天然氣公司（Gazprom）設施。另有推特貼文指稱，這架無人機是烏克蘭國產的UJ-22，先前攻擊俄羅斯黑海港口城市土普塞市（Tuapse）儲油設施的無人機很可能也是同一機型。

伏洛比約夫聲稱，這架無人機明顯企圖攻擊「民用基礎設施」，不過並未造成任何毀損。他說，俄羅斯聯邦安全局（FSB）正在處理此事，這起事件對於平民百姓並未構成危險情況。