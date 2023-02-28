存金融股是一直是市場主流想法，但受到防疫保單及股價評價影響，金控股股價去年出現嚴重修正，不少投資人問金融股還適合存股？法人表示，長久以來，金融股股價相對穩定，即使至今依然可作存股標的，只不過存股標的轉向，銀行股成先鋒。

從Cmoney統計資料顯示，截至2月24日為止，營運偏重在銀行本業，特別是官股金融體系，今年以來，彰銀、臺企銀、高雄銀、華南金、第一金等這幾檔金融股營運穩健特性，每年的股息配發穩健，去年獲利甚至還持續成長或和前一年差不多，大部分股價股價漲幅仍相對落後大盤，預期接下來公告股息發放數字，仍有機會出現補漲行情。

群益投信奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，由於台灣金融監管體制較完善，因此在台灣金融股一定有存股的標的，目前較適合存股的標的應具備二要件：一、要有恆常性獲利能力。今年比較適合存股標的就是「銀行股」，因為這些銀行股的投資部位不像壽險那麼多，其損益也較不易受到國際股債波動影響，所以這族群獲利穩健、可以存且投資人敢存。二、今年可以維持穩定的配息能力以及現金殖利率都不錯，這類型銀行股主要集中在幾家官股。

至於大部分金控股受到防疫保單以及股債評價問題影響到今年配息能力，已不在法人推薦名單之列，不過，法人表示，這些金控公司營運雖有仍些雜音，大多已朝正面發展中。

第一金投信投資長曾志峰表示，現階段台股可望呈現狹幅區間整理，逐步向上走勢，但由於年初大型科技權值股漲幅較大，加上科技股仍面臨庫存與獲利調整的考驗，地緣政治影響存在等，研判接下來進入3、4月份，可能會由除權息、股東會等具備股息保護的相關題材股接棒表現，由於金融股在每年的除權息、股東會旺季都是存股搶進標的，台股在盤整過程中，若出現較大回時，投資人即可把握低檔分批建立部位，或是採取定期定額長線投資策略布局掌握後續股息行情。