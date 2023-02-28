英國商店的食品和飲料成本正在經歷史上最大的增長，其中牛奶、雞蛋和人造奶油價格的上漲被認為是主因。調研公司凱度洞察（Kantar）最近的一項研究表明，在截至2月19日的4週內，食品價格比一年前上漲了17.1％，這是自2008年以來最高的上漲比率。

據《英國廣播公司》（BBC）28日報導，在這方面，凱度洞察表示，每4個消費者中就有1個人面臨經濟上的掙扎。如果不改變購物習慣，家庭每年的食物、雜貨賬單將增加811英鎊（近新台幣3萬多塊）。

去年，烏克蘭戰爭導致能源成本大幅上漲，並破壞了穀物、植物油和化肥的供應，這也使得食品價格開始飆升。凱度洞察公司的零售和消費者洞察力主管麥克維特（Fraser McKevitt）表示，食品價格上漲是公眾最重要的財務問題之一，僅次於能源成本。

最新的價格數據令人失望，他告訴BBC。今年年初曾有希望，食品和飲料的通貨膨脹將開始下降，但現在看來，這個價格趨勢再次上升。在水果、蔬菜和沙拉短缺的情況下，情況尤其令人擔憂。

他希望今年的通貨膨脹將開始趨緩，但這不意味著價格會下降，而是意味著價格上漲的速度會減緩。在食品價格飆升的情況下，英國家庭必須努力尋找節省開支的方法。