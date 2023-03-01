台北市長蔣萬安28日在二二八76週年紀念會遭到陳抗騷擾，二二八協會名譽理事長廖繼斌在活動致詞時表示，沒有二二八家屬不跟台北市政府合辦活動，「不管市長姓什麼我們都願意辦」；他還說，前總統馬英九的不求回報已經獲得許多受難者遺屬認同，已經和二二八家屬情同親人，一番談話引來綠營人士批評。廖繼斌還提到二二八真相的第一段，其實是外省人被暴民殺，行政院長陳建仁跟立委李貴敏都是歷史記憶見證。

「剛剛提到馬前總統。」廖繼斌表示，到今天為止，一般的媒體，不管藍綠統獨，對他的評價都是兩面不討好。廖繼斌說，他看了實在一頭霧水，「馬英九當總統時，那時候，哪一次馬英九被家屬吐槽？我頭給你！」馬英九跟許許多多百百千千的受難遺族，已經形同親人，同喜同悲。

廖繼斌說，馬英九在二二八這塊的誠懇踏實用心，不求回報，已經獲得大多數二二八遺族跟家屬的肯定，「不信？若去基金會，把基金會有的家屬名單拿出來，票選董事長的話，馬英九一定當選」。

政客爽28日也在臉書發文，引述廖繼斌的談話提到：「過去馬英九出席二二八活動，有人向他吐口水，但吐口水的那個人根本不是受難家屬！」政客爽強調，真正的228受難遺族可以放下仇恨提倡和平，然而民進黨卻每到這日子來煽動仇恨，這就是最惡劣的執政黨！民進黨究竟是真的為受難者家屬所痛，還是為了政治利益在做政治消費、當政治提款機，明眼人都看得很清楚。

根據《ETtoday新聞雲》報導，最後廖繼斌說，大家在講二二八真相是什麼？二二八真相有兩大段，第一段，軍隊沒過來的時候，是外省人被暴民殺、追、搶、傷，李貴敏立委就是見證人，另外一位見證人，是行政院長陳建仁，他的二二八的記憶，就是南京的外省岳父母被台灣人追殺躲到他們家。